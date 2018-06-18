Райан Рейнольдс намекнул на кроссовер «Мстителей» и «Дэдпула»
Актер Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильмах о супергерое Дэдпуле, намекнул на то, что не против поучаствовать в фильме-кроссовере по комиксам Marvel о Мстителях и его персонаже.
На опубликованную в твиттере фотографию-коллаж о Капитане Америке и Дэдпуле, вместе отправляющихся на борьбу со злом, Рейнольдс ответил так: «Это правда в моем сердце».
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Пока что Дэдпул не участвовал в коллективных лентах Marvel, где собирается сразу по несколько протагонистов и антагонистов.
Фильм «Дэдпул-2» вышел в российский прокат в конце мая и три недели подряд был лидером отечественного бокс-офиса.
Is this real?@VancityReynolds pic.twitter.com/uv0O30Phiw— Hammad khan (@khanhammad540g1) 15 июня 2018 г.