Райан Рейнольдс намекнул на кроссовер «Мстителей» и «Дэдпула»

Актер Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильмах о супергерое Дэдпуле, намекнул на то, что не против поучаствовать в фильме-кроссовере по комиксам Marvel о Мстителях и его персонаже.

На опубликованную в твиттере фотографию-коллаж о Капитане Америке и Дэдпуле, вместе отправляющихся на борьбу со злом, Рейнольдс ответил так: «Это правда в моем сердце».

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Пока что Дэдпул не участвовал в коллективных лентах Marvel, где собирается сразу по несколько протагонистов и антагонистов.

Фильм «Дэдпул-2» вышел в российский прокат в конце мая и три недели подряд был лидером отечественного бокс-офиса.