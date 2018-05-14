Светлану Сурганову развернули на границе с Украиной

Пограничники Украины не пропустили через границу лидера группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову и запретили ей въезд на три года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря погранслужбы Олега Слободяна.

В пункте пропуска «Жуляны» пограничники не разрешили проезд лидеру группы «Сурганова и оркестр» Светлане Сургановой из-за посещения Крыма в 2016 году.

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«В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки на Украину, запретили ей въезд сроком на 3 года», — объяснил пресс-секретарь.

Ранее в украинскую базу «Миротворец» попали артист России Андрей Леонов — исполнитель одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», сын народного артиста СССР Евгения Леонова, а также звезды сериала «Сваты», актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.