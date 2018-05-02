Медведев поздравил Валерия Гергиева с юбилеем
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил дирижера и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.
«Маэстро Гергиев — это величайший талант, уникальное дирижерское искусство, олицетворение знаменитого Мариинского театра. И, конечно, это бесконечная любовь и преданность музыке», — говорится в поздравлении.
Медведев отметил многогранность таланта и невероятную энергию и творческий поиск Гергиева.
Также премьер подчеркнул, что благодаря Гергиеву Мариинский театр обрел новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами и яркими музыкальными спектаклями.
Валерий Гергиев — народный артист России, лауреат Государственных премий в области литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности, премии президента России в области литературы и искусства.