Медведев поздравил Валерия Гергиева с юбилеем

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил дирижера и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Маэстро Гергиев — это величайший талант, уникальное дирижерское искусство, олицетворение знаменитого Мариинского театра. И, конечно, это бесконечная любовь и преданность музыке», — говорится в поздравлении.

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Медведев отметил многогранность таланта и невероятную энергию и творческий поиск Гергиева.

Также премьер подчеркнул, что благодаря Гергиеву Мариинский театр обрел новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами и яркими музыкальными спектаклями.

Валерий Гергиев — народный артист России, лауреат Государственных премий в области литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности, премии президента России в области литературы и искусства.