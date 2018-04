ABBA впервые за 35 лет записали новую песню

Шведский музыкальный квартет ABBA обратился к своим поклонникам в соцсетях, анонсировав новые песни.

По словам легенд поп-сцены, идея впервые за 35 лет снова собраться вместе в студии звукозаписи пришла к ним, когда они работали над будущим туром их виртуальных аватаров.

«Нам казалось, что время остановилось, что мы просто отлучались на короткие каникулы», — пишут участники группы в Instagram. Они рассказали, что всего удалось записать две новые песни, одну из которых, I Still Have Faith In You, их виртуальные аватары исполнят для телепрограммы, готовящейся к выходу в декабре на «Би-би-си» и NBC. «Может быть, мы стары, но песня — новая», — констатирует ABBA.

Ранее участники квартета Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад сообщили, что готовят тур своих виртуальных аватаров.