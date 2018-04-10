Якутских музейных работников заподозрили в мошенничестве на 40 млн рублей

Следователи Республики Саха (Якутия) возбудили уголовное дело на нескольких сотрудников Национального художественного музея Якутии, их подозревают в мошенничестве на 40 млн руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на управление регионального МВД.

По данным следствия, заместитель директора по финансово-экономическому развитию, начальник общего отдела и ведущий бухгалтер делили между собой средства фонда оплаты труда, которые удалось экономить. Так они похитили около 14 млн руб.

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Также с ноября 2013 года по май 2017 года они осуществляли фиктивное трудоустройство своих родственников и перечисляли зарплату на их счета. Таким методом они похитили более 26 млн руб.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы», — сообщили в региональном МВД.

В 2017 году сообщалось, что якуты торжественно закопали «Доширак» и колу для потомков.