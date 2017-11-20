Индийские радикалы объявили награду за голову актрисы, сыгравшей знаменитую царицу
Индийские радикалы объявили награду за голову актрисы Дипики Падуконе, сыгравшей знаменитую царицу Рани Падмини, сообщает The Economic Times.
Звезда Болливуда снялась в фильме «Падмавати» по мотивам эпоса XVI века. Лента должна была выйти в прокат 1 декабря, но продюсеры перенесли релиз.
Против картины выступила, в частности, ультраправая партия «Бхаратия джаната парти» (BJP). Они обвинили создателей ленты в искажении истории. Два штата, где представители данной партии находятся у власти, запретили показ фильма.
Кроме того, один из высокопоставленных членов BJP Сурадж Пал Аму предложил $1,5 млн за обезглавливание исполнительницы главной роли Дипики Падуконе и режиссера Санджая Лилы Бхансали.
Несмотря на собственную критику в адрес фильма, партия осудила такое поведение своего представителя. Вместе с тем, она призвала режиссера уважать историю Индии.
Также стало известно, что полиция в Мумбае предложила усилить безопасность Падуконе и Бхансали.