«Спето неплохо, но звонкость пропала»: что говорят о возвращении ABBA

Легендарная поп-группа ABBA объявила о грядущем релизе первого за 40 лет студийного альбома, а также анонсировала «цифровое турне». Премьера пластинки запланирована на 5 ноября, серия концертов стартует в мае 2022 года.

На днях шведский коллектив, воссоединившийся после многолетнего перерыва, также выпустил две песни — «I Still Have Faith In You» и «Don't Shut Me Down». Обе они войдут в предстоящий альбом «Voyage». Сам релиз будет состоять из десяти музыкальных композиций.

Как признался участник группы Бенни Андерссон, идея создать новую пластинку пришла к музыкантам во многом случайно. В ходе разработки шоу они записали две композиции — и внезапно решили на этом не останавливаться.

«Сначала это было всего две песни, а потом мы сказали: «Ну, может, нам стоит записать еще несколько, — передает слова Андерссона «Би-би-си». — Думаю, этот альбом довольно хорош. Мы сделали все, что могли в нашем возрасте».

После релиза «Voyage» у группы состоится виртуальное турне, которое будет проходить в специально построенном для этого театре на востоке Лондона. Вместо артистов на сцену выйдут их голограммы, которые уже получили название «ABBAтары». Цифровые версии участников группы были разработаны компанией, которая ранее занималась спецэффектами к франшизе «Звездные войны», а также большей части фильмов Marvel. В рамках шоу голографические копии звезд исполнят любимые аудиторией хиты, в том числе «Mamma Mia» и «Waterloo».

Продюсер группы Людвиг Андерсен отметил, что все лайв-версии треков, которые прозвучат на концертах, квартет отписал заранее со съемочной группой. Кроме того, техниками были оцифрованы движения музыкантов — чтобы молодые копии вели себя на сцене более человечно.

Комментируя «Газете.Ru» предстоящее «цифровое турне» ABBA, музыкант Юрий Лоза выразил мнение, что на качестве музыке идея с голограммами не скажется. Он также признался, что и сам не против когда-то устроить концерт, в рамках которого на сцену выйдет его молодая цифровая копия.

«Поклонники обязательно придут на концерты за ностальгией, а заодно посмотрят на молодых голографических «исполнителей». Что в этом такого? Музыка останется музыкой. Участники группы наверняка уже не хотят гастролировать самостоятельно, а новые технологии представят их публике молодыми и красивыми. Они же собираются выступать с новый материалом, Бенни [Андерссон] напишет отличные песни, — сказал он. —

Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент. Очень многие артисты выпускали нарисованные клипы, где их образ был представлен в виде мультипликационного персонажа. Пример — Пол Маккартни. Это то же самое, только в случае с ABBA все будет проходить в виде концерта».

В свою очередь музыкальный критик Артур Гаспарян признался, что положительно относится к воссоединению группы, но сомневается в ее шансах полноценно вернуть былую популярность.

«Понимаю, что войти два раза в одну и ту же реку будет очень сложно. Конечно, история группы была настолько яркой, что даже спустя 40 лет их новое появление — радостное событие для всех поклонников. С другой стороны, вау-эффекта не произошло. Если раньше каждая песня была откровением, то сейчас композиции просто повторились в концентрированном виде. От ABBA мы слышали подобное много раз», — сказал он.

Критик также отметил, что к новому материалу группа подошла с фантазией, однако в звучании нет прежней звонкости.

«Сейчас все сделано изящно, с фантазией, на высоте. Даже спето неплохо. Хотя голоса женщин уже в возрасте, прежняя звонкость пропала, — заявил Гаспарян. — Несмотря на это, сбывается мечта многих почитателей группы. Соединение участников такое же неожиданное, как и распад коллектива в 1982 году».

Шведский квартет ABBA существовал в 1972-1982 гг., затем распался на десятилетия — и воссоединился лишь в 2018-м. Название группы сформировано из первых букв имени музыкантов (Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид). Мировой успех к группе пришел после победы на песенном конкурсе «Евровидение» в 1974 году с песней «Waterloo».