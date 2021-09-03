Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС 01:57
На Украине назвали «фатальную» ошибку Зеленского в Вашингтоне 01:53
Отказавшаяся от гражданства России украинка рассказала о занятиях сексом... 01:50
Защитник «Зенита» поблагодарил Иисуса за продление контракта... 01:31
Собчак заявила, что штрафует сотрудников за неработающее оборудование 01:30
Красную книгу России в 2021 году переиздадут впервые за 20 лет 01:13
Ученые предупредили о резком старении органов после COVID-19 01:12
Неймар ответил на критику по поводу лишнего веса 01:12
Эксперты посоветовали, как избавиться от сезонной хандры 01:00
Культура

«Спето неплохо, но звонкость пропала»: что говорят о возвращении ABBA

Лоза оценил идею с голографическими концертами группы ABBA

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press
Группа ABBA официально вернулась: на неделе музыканты представили сразу две новые песни и готовят к релизу первый за 40 лет альбом. Кроме того, в следующем году коллектив даст серию концертов, в рамках которых зрителям «споют» голографические версии молодых участников квартета. В разговоре с «Газетой.Ru» композитор Юрий Лоза и музыкальный критик Артур Гаспарян высказались о возрождении и новом материале ABBA.

Легендарная поп-группа ABBA объявила о грядущем релизе первого за 40 лет студийного альбома, а также анонсировала «цифровое турне». Премьера пластинки запланирована на 5 ноября, серия концертов стартует в мае 2022 года.

На днях шведский коллектив, воссоединившийся после многолетнего перерыва, также выпустил две песни — «I Still Have Faith In You» и «Don't Shut Me Down». Обе они войдут в предстоящий альбом «Voyage». Сам релиз будет состоять из десяти музыкальных композиций.

Как признался участник группы Бенни Андерссон, идея создать новую пластинку пришла к музыкантам во многом случайно. В ходе разработки шоу они записали две композиции — и внезапно решили на этом не останавливаться.

«Сначала это было всего две песни, а потом мы сказали: «Ну, может, нам стоит записать еще несколько, — передает слова Андерссона «Би-би-си». — Думаю, этот альбом довольно хорош. Мы сделали все, что могли в нашем возрасте».

После релиза «Voyage» у группы состоится виртуальное турне, которое будет проходить в специально построенном для этого театре на востоке Лондона. Вместо артистов на сцену выйдут их голограммы, которые уже получили название «ABBAтары». Цифровые версии участников группы были разработаны компанией, которая ранее занималась спецэффектами к франшизе «Звездные войны», а также большей части фильмов Marvel. В рамках шоу голографические копии звезд исполнят любимые аудиторией хиты, в том числе «Mamma Mia» и «Waterloo».

Продюсер группы Людвиг Андерсен отметил, что все лайв-версии треков, которые прозвучат на концертах, квартет отписал заранее со съемочной группой. Кроме того, техниками были оцифрованы движения музыкантов — чтобы молодые копии вели себя на сцене более человечно.

Комментируя «Газете.Ru» предстоящее «цифровое турне» ABBA, музыкант Юрий Лоза выразил мнение, что на качестве музыке идея с голограммами не скажется. Он также признался, что и сам не против когда-то устроить концерт, в рамках которого на сцену выйдет его молодая цифровая копия.

«Поклонники обязательно придут на концерты за ностальгией, а заодно посмотрят на молодых голографических «исполнителей». Что в этом такого? Музыка останется музыкой. Участники группы наверняка уже не хотят гастролировать самостоятельно, а новые технологии представят их публике молодыми и красивыми. Они же собираются выступать с новый материалом, Бенни [Андерссон] напишет отличные песни, — сказал он. —

Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент. Очень многие артисты выпускали нарисованные клипы, где их образ был представлен в виде мультипликационного персонажа. Пример — Пол Маккартни. Это то же самое, только в случае с ABBA все будет проходить в виде концерта».

В свою очередь музыкальный критик Артур Гаспарян признался, что положительно относится к воссоединению группы, но сомневается в ее шансах полноценно вернуть былую популярность.

«Понимаю, что войти два раза в одну и ту же реку будет очень сложно. Конечно, история группы была настолько яркой, что даже спустя 40 лет их новое появление — радостное событие для всех поклонников. С другой стороны, вау-эффекта не произошло. Если раньше каждая песня была откровением, то сейчас композиции просто повторились в концентрированном виде. От ABBA мы слышали подобное много раз», — сказал он.

Критик также отметил, что к новому материалу группа подошла с фантазией, однако в звучании нет прежней звонкости.

«Сейчас все сделано изящно, с фантазией, на высоте. Даже спето неплохо. Хотя голоса женщин уже в возрасте, прежняя звонкость пропала, — заявил Гаспарян. — Несмотря на это, сбывается мечта многих почитателей группы. Соединение участников такое же неожиданное, как и распад коллектива в 1982 году».

Шведский квартет ABBA существовал в 1972-1982 гг., затем распался на десятилетия — и воссоединился лишь в 2018-м. Название группы сформировано из первых букв имени музыкантов (Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид). Мировой успех к группе пришел после победы на песенном конкурсе «Евровидение» в 1974 году с песней «Waterloo».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы не сдадимся, мы стоим за Афганистан»
Талибы* объявили о захвате провинции Панджшер, в сопротивлении это опровергают
«Военный бюджет США больше, чем в разгар холодной войны»
Как уход из Афганистана помог Байдену нарастить расходы на оборону
Длина имеет значение: как Россия будет осваивать Северный морской путь
Путин назначил старт регулярным грузоперевозкам по Севморпути
Ученые предупредили о резком старении органов после COVID-19
Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве
В РПЦ поспорили об изменении жития митрополита Филиппа после слов Путина
США рассекретят документы о терактах 11 сентября 2001 года
Новости и материалы
Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС
На Украине назвали «фатальную» ошибку Зеленского в Вашингтоне
Отказавшаяся от гражданства России украинка рассказала о занятиях сексом на Олимпиаде
Защитник «Зенита» поблагодарил Иисуса за продление контракта с клубом
Собчак заявила, что штрафует сотрудников за неработающее оборудование
Красную книгу России в 2021 году переиздадут впервые за 20 лет
Неймар ответил на критику по поводу лишнего веса
Эксперты посоветовали, как избавиться от сезонной хандры
Полиция задержала нижегородца, который 10 дней удерживал девушку в гараже
Гимнаст Нагорный радовался картонным кроватям на Олимпиаде в Токио
В «Нафтогазе» считают, что «Северному потоку — 2» не дадут работать
Захарова заявила о несостоятельности НАТО в ситуации с Афганистаном
Издание The Athletic включило Овечкина в состав сборной России на Олимпиаду
На МКС российский модуль «Наука» подключили к американской электросети
СМИ: Вашингтон выдвинул ультиматум Украине
Овечкин заранее знал о решении НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду
Глава Минобрнауки объяснил, почему «стобалльники» не поступили в вузы
Все новости
От горящего «чека» до наклеек на фарах. За что будут штрафовать водителей
Россиян предупредили о новых штрафах в 2022 году
Дети-эпилептики могут остаться без важного препарата
Из аптек исчез «Суксилеп», без которого лечение детей-эпилептиков идет насмарку
«Численность войск значительно превышает объявленную»
Генсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»
Желтые пиджаки и полосатые галстуки: каким получился дресс-код ВЭФ
Как одеваются участники ВЭФ-2021
«АвтоВАЗ» потерял треть клиентов из-за простоя
Продажи автомобилей Lada в августе упали на 32,6%
«Господин Лавров, я передаю вам привет»
В офисе Зеленского заявили, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
«Мирного договора с Японией не будет»
Эксперты оценили переговоры по мирному договору с Японией после слов Путина на ВЭФ
Оплата по лицу. Когда в России пассажиры смогут ездить по биометрии
В Минтрансе рассказали о планах оснастить весь транспорт в России биометрией
«Насиловал каждый день»: что известно о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Знакомые подозреваемого в похищении нижегородки заявили, что его подставили
«Мы все оплатим»: как полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене
JIT прокомментировала свое открытое письмо с просьбой о помощи по делу MH-17
«Кампания по обману чешского народа»: сын премьера выступил против отца
Бабиш-младший намерен дать показания против премьера Чехии по делу о коррупции
«Лондонский мост рухнул»
Раскрыт подробный план британских властей на случай смерти Елизаветы II
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях