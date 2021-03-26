«Субъективный взгляд Путина»: что режиссеры думают об «оголтелых энкавэдэшниках»

Режиссер «Штрафбата» Николай Досталь не согласился с президентом в его мнении о «моде на оголтелых энкавэдэшников». Как подчеркнул кинематографист, в российском кино как плохой, так и хороший чекист используется исключительно в качестве инструмента для раскрытия общей истории — и его возможный показ в негативном ключе не является самоцелью.

Реклама

«Это субъективный взгляд нашего президента. Мне кажется, все зависит от сюжета и сценария. Если энкавэдэшника по сюжету делают отрицательным персонажем, то, да, он выглядит таким. Но бывает и наоборот. Я бы так огульно не говорил, что у нас в кино все энкавэдэшники такие-сякие. В каждом фильме все индивидуально. Нет заказа делать всех энкавэдэшников негодяями. У меня в «Штрафбате» один энкавэдэшник, где-то — другой. Не согласен с тем, что сейчас есть повальный тренд на подобное», — сказал он «Газете.Ru».

В «Штрафбате» Досталя чекисты являются отрицательными персонажами. При этом режиссер заверил, что лично он, выставляя их в подобном свете, и не думал о каких-либо зарубежных кинофестивалях.

«Не отношу себя к режиссерам, желающим получить какую-то одобрение или награду на Западе. Такой самоцели нет. Мне кажется, это мнение — тоже преувеличение. Думаю, Путина кто-то дезинформирует, вряд ли же он сам смотрит все фильмы, — объяснил Досталь. — Все зависит от сюжета. Каков сюжет, таков и персонаж. А чтобы была какая-то задача... Это было бы очень примитивно, очень бы упростило наш кинематограф».

Он также отметил, что для сценарного амплуа представителя НКВД важно, о каком годе идет речь: «Условные 1937-й и 1965-й — это разное, если дело касается наших силовых структур».

Схожее мнение об отсутствии явной моды, про которую заявил Путин, высказал и автор сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин. Он напомнил, что в его экранизации одноименного романа Гузель Яхиной энкавэдэшник не является отрицательный персонажем: «Если речь про роман и кино «Зулейха открывает глаза», то там как раз энкавэдэшник вовсе не плохой. Это история исправления сотрудника органов, в котором вдруг проснулся человек. Так что не вижу подобного стереотипа в кино. Все всегда зависит от задач. К тому же, у нас вообще не так много нового кино про это время снято».

Режиссер сказал, что лично он «не хотел бы снимать про оголтелых энкавэдэшников, так как люди — многоплановые и сложные, их нельзя одной краской, черной или белой, объяснить». Однако он не исключил, что запрос на фильмы с плохими и злыми чекистами действительно может существовать за рубежом.

«Есть определенные режиссеры, конкретно снимающие «чернуху» про плохой Советский Союз. Наверное, подобный запрос в какой-то степени существует. Но существует в рамках авторского кино, это как авторское высказывание. Есть люди, которые хотят сделать ради фестиваля, а есть те, кто хочет рассказать правду», — заключил Анашкин.

Режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко выразил солидарность со словами президента.

«Это не мода, это политическое выступление либеральной части нашего общества. И это безопасно абсолютно снимать — 30-е годы, красивая картинка и нужная им идеологическая продукция. Запрос на подобные картины от Запада на очернение нашей страны был всегда. Был еще при советской власти и сейчас остается. Все плохо, все не так, злые энкавэдэшники всех перестреляли», — заявил кинематографист.

Говоря про восприятие энкавэдэшников молодым поколением, Бортко посетовал, что оно десятилетиями воспитывалось на фильмах, где чекисты были показаны в негативном свете — и молодежи будет непривычно их видеть в ином образе.