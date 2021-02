Откупился за полмиллиона: рэпер-убийца вышел под залог

Рэпер из Атланты YFN Lucci (настоящее имя — Рэйшон Беннетт), обвиняемый в убийстве и участии в преступной группировке, вышел из тюрьмы под крупный залог. Свобода с рядом ограничений стоила музыканту $500 тыс., пишет TMZ.

Список правил, которые рэпер должен будет соблюдать, содержит следующие пункты.

Во-первых, он должен сдать свой паспорт и носить монитор на лодыжке, находясь в засекреченном месте с 19:00 до 7:00. Единственное, что он может сделать вне этих часов, — это встретиться со своим юристом, записаться на прием к врачу и увидеться с детьми.

Беннетту также запрещается контактировать с предполагаемыми жертвами, свидетелями и другими обвиняемыми по этому делу. Кроме того YFN Lucci не может общаться с известными членами банды или осужденными преступниками. Публикация сообщений в социальных сетях также недоступна рэперу. При этом друзья музыканта позаботились о том, чтобы видео его освобождения появилось в сети. И напоследок, согласно решению суда, музыканту запрещено посещать определенную студию звукозаписи в центре Атланты.

Отметим, что рэпер обращался к судье с просьбой установить разумный залог, поскольку у него на содержании находятся четверо несовершеннолетних детей и пожилая мать.

В начале января полиция Атланты объявила в розыск рэпера YFN Lucci по подозрению в убийстве человека во время перестрелки. Вскоре после этого он добровольно сдался представителям власти и был помещен под стражу.

Согласно сведениям правоохранителей, 29-летний Рейшон Беннетт в декабре стал участником уличной разборки с применением огнестрельного оружия на юго-западе штата Джорджия. В результате конфликта один из участников — Джеймс Адамс — был убит выстрелом в голову, а другой смог оправиться, получив тяжелое ранение в живот. По этому же делу ранее были задержаны 23-летний Равон Бойд и 17-летний Лерой Питтс.

«Ему выстрелили в голову. Мы не знаем, что точно случилось, мы просто шли по улице, по которой проехала машина, из нее свисал человек. И он все еще боролся за жизнь. Потом кто-то вытолкнул его из машины, и мужчина умер», — приводит TMZ слова свидетельницы убийства, позвонившей в экстренную службу 911.

Беннетту вменяется нападение с отягчающими обстоятельствами, участие в преступной группировке и незаконное владение оружием.

Изначально власти штата сообщили, что след предполагаемого преступника был утерян, и даже объявили награду в размере $5 тыс. за помощь следствию, однако Lucci, прислушавшись к своему адвокату, не стал скрываться и сам явился в отделение полиции.

«После проведения собственной проверки предоставленных нам улик мы не нашли оснований для каких-либо уголовных обвинений против Рэйшона Беннета. Мы продолжим наше собственное независимое расследование от его имени», — заявил в разговоре с журналистами адвокат рэпера Дрю Финдлинг.

YFN Lucci наиболее известен по треку Wet (She Got That...) — клип на эту песню набрал на YouTube более 25 млн просмотров.