Плейлист недели: Билли Айлиш, Tame Impala и Граймс

Tame Impala — «Is It True»

В отличие от предыдущих работ Tame Impala их новый альбом «The Slow Rush» приумножает поп-амбиции Кевина Паркера, а с точки зрения продакшена звучит куда убедительнее. Больше это не кислотная музыка для вечеринок: за психоделом тут скрывается очень грустная лирика.

Граймс — «Delete Forever»

До выхода пятой студийной пластинки «Miss Anthropocene» Граймс осталась неделя, а пока певица представила новую песню «Delete Forever» и клип к ней. Неожиданная для артистки кантри-композиция была записана в ночь, когда умер рэпер Lil Peep. Ранее Граймс уже выпустила четыре трека — «So Heavy I Fell Through the Earth», «Violence», «4 am» и «My Name is Dark».

Билли Айлиш — «No Time To Die»

Билли Айлиш исполнила заглавную песню для нового фильма о Бонде «Не время умирать». Предвидим много восторженных отзывов (причем заслуженно). Певица представит саундтрек 18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards.

Масло черного тмина — «22»

С каждым новым треком Масло черного тмина (настоящее имя Айдын Закария) все меньше хочется называть рэпером. Сингл «22», как и большая часть материала музыканта, звучит как сыроватые демки, но в этом и весь шарм: то ли Айдын произносит гипнотические мантры, то ли признается кому-то в любви.

Enter Shikari — »{ The Dreamer's Hotel }»

Время ушло, а ребята все не сдаются. На днях Enter Shikari представили новый сингл, а еще анонсировали альбом, который выйдет 17 апреля. Вспомните свои подростковые годы — тут все такой же гитарный хардкор вперемешку с драм-н-бейсом.

The Strokes — «At The Door»

The Strokes во главе с Джулианом Касабланкасом вернулись с новой песней «At The Door». Группа также анонсировала первый за семь лет альбом «The New Abnormal» (релиз 10 апреля). Последняя пластинка коллектива «Comedown Machine» вышла в 2013 году.

Knxwledge — «Learn»

Лос-анджелесский битмейкер Глен Эрл Бут, известный как Knxwledge, выпустит новый проект «1988», и, судя по двум новым трекам «Learn» и «Howtokope», ожидается много соула и ар-н-би. В 2016 году продюсер выпустил совместный релиз с Андерсоном Пааком «Yes Lawd!» под моникером NxWorries.