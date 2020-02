«Люблю свою работу»: певица из России выступит на «Оскаре»

Представители компании The Walt Disney Company сообщили, что российская солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема — джазовая певица Анна Бутурлина — выступит в рамках церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар», где вместе с американской исполнительницей Идиной Мензел и артистками из других стран исполнит песню «Into The Unknown» из мультфильма «Холодное сердце 2».

«Спешим поделиться с вами потрясающей новостью, в рамках церемонии вручения премии «Оскар» на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма Disney «Холодное сердце 2», представит песню «Into the Unknown» вместе с Идиной Мензел и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран», — говорится в официальном сообщении.

Реклама

В России церемонию вручения премии «Оскар-2020» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko, трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени

Вместе с Бутурлиной на сцену театра выйдут Мария Люсия Розенберг из Дании, Уиллемиджн Веркаик из Германии, Такако Мацу из Японии, Лиза Стокке из Норвегии, Кася Ласка из Польши, Гизела из Испании, а также Гэм Вичайани из Таиланда.

Подтвердила новости о своем выступлении на церемонии и сама Бутурлина.

«Наконец-то могу поделиться с вами этой новостью!!! В этом году мне выпала честь стать частью 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе. Вы услышите песню «Into the Unknown» («Вновь за горизонт»)», — написала она в Facebook.

Незадолго до этого Бутурлина опубликовала в своих соцсетях фотографии из Лос-Анджелеса.

«Ребята! Я в мекке американской киноиндустрии — в Лос-Анджелесе!!! Не верится, что я здесь, в отеле, где снимали «Красотку», и что увижу улицы, которые видела только в кино. Как же я люблю свою работу!!! Скоро вы все узнаете... а пока заинтригую», — поделилась она с подписчиками.

Композиция из мультфильма «Холодное сердце 2», которую будет исполнять россиянка вместе с артистками из других стран, в рамках самой церемонии сразится за звание «Лучшей песни» с композициями «I Can't Let You Throw Yourself Away» из четвертой части франшизы «История игрушек», «I'm Gonna Love Me Again» из биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен», «I'm Standing With You» из христианской картины «Прорыв» и «Stand Up» в исполнении Синтии Эриво из фильма «Гарриет».

Исполнители номинированных песен также примут участие в церемонии награждения, сообщили представители киноакадемии 23 января.

Анна Бутурлина озвучила королеву Эльзу в мультфильме «Холодное сердце 2», который собрал в прокате $1,43 млрд при бюджете в $150 млн и стал лидером по сборам среди анимационных проектов 2019 года. Ранее певица озвучивала принцессу Тиану в мультфильме Disney «Принцесса и лягушка».

В интервью журналу Yes! Исполнительница признавалась, что после «живой и деятельной» Тианы героиня «Холодного сердца» показалась ей слишком строгой и сдержанной.

«Петь во весь голос открыто и широко, как я привыкла, здесь было неправильно, иначе нарушилась бы целостность натуры Эльзы. Драматизм этой девушки мощный, но как бы закованный в многолетнюю ответственность. Выдержка и достоинство — вот основа героини», — рассказывала она.

По словам Бутурлиной, во второй части мультфильма Эльза перестала чувствовать себя одинокой и изменилась, после чего ей стало легче найти со своей героиней «общий язык».