Умерла автор музыки к сериалу «Друзья»

Музыкант, художница и режиссер Алли Уиллис скончалась в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни. Смерть наступила в результате сердечного приступа, пишет Variety.

В России Уиллис больше всего известна как автор заглавной песни к популярному сериалу «Друзья». Вместе с тем, за ее плечами сотрудничество со множеством известных музыкальных коллективов и партитура в бродвейском мюзикле «The Color Purple».

В 2018 году Уиллис была введена в «Зал славы авторов» за такие композиции как «Neutron Dance», исполненную женским трио The Pointer Sisters, «What Have I Done to Deserve This?» — британцами Pet Shop Boys и Дасти Спрингфилд, «Lead Me On» — Патти Лабелль, «September» — группой Earth, Wind & Fire и «You're the Best» — тему к фильму «Парень-каратист».

Реклама

«У меня, к счастью, есть несколько вечных песен, — говорила композитор в беседе с The New York Times. — Но они болтаются между девятью сотнями других».

Последние несколько месяцев Уиллис работала у себя дома с рэпером Биг Шоном (настоящее имя — Шон Андерсон). Знаменитые выходцы из Детройта познакомились и договорились о сотрудничестве во время мероприятия в честь 60-летия звукозаписывающей компании Motown Records.

После того, как автор песен попала в «Зал славы», издание «Таймс» назвало ее «королевой китча, которая заставила весь мир петь». Уиллис славилась своим диковинным ретро стилем ​​в нарядах, особое внимание общественности привлекал ее легендарный розовый дом в Лос-Анджелесе 1937 года, известный как «Willis Wonderland» (Страна чудес Уиллис — англ.). Дом, который сам по себе является музеем истории поп-культуры, недавно стал площадкой для фотосессии 18-летней звезды Билли Айлиш.

Среди многочисленных наград Уиллис есть две «Грэмми», «Тони» и «Эмми». Ее самое плодотворное сотрудничество с фанк-коллективом Earth, Wind & Fire началось в 1978 году после того, как общие знакомые порекомендовали ее басисту группы Вердину Уайту, который позвонил ей и сказал: «Я хочу, чтобы вы приехали написать наш следующий альбом». Вскоре они встретили и записали главный хит коллектива — «September».

«Я — тот, кто очень любит писать очень радостную музыку», — говорила она в интервью Songfacts в 2008 году.

По словам Уиллис, среди всего, что она когда-либо писала, «September» всегда оставалась той песней, которая приводила в людей восторг. Когда кто-то узнавал, что именно она автор, первой реакцией был шок, а дальше следовали восторженные комплименты и признания в том, что эта песня делает их счастливыми каждый раз, когда они ее слышат.

«Я буквально не была ни на одной свадьбе или бар-мицве, где бы не звучала эта песня. Так что я знаю, что она продолжает делать то, что должна была», — говорила Алли.

Что касается выделенной в песне даты — 21 сентября, Уиллис заверила, что никакого значение в ней не было.

«Главный урок, который я усвоила в сотрудничестве с EWF — в частности с Морисом Уайтом — «никогда не позволяй лирике мешать ритму»», — сказала она.

Говоря об Earth, Wind & Fire, композитор добавила, что они всегда были и остаются ее любимой группой.

«Я была соавтором практически всех их песен на альбоме «I Am», с которым они завоевали белую аудиторию, — отметила она. — Темнокожие фанаты группы часто удивлялись, узнав, что «September» и другие знаковые черные хиты частично были созданием «хорошей еврейской девочки».

Уиллис написала «I'll Be There for You» в качестве 60-секундной тематической песни для «Друзей». Когда состоялось ее знакомство с Филом Солемом и Дэнни Уайлдом из The Rembrandts, они предложили расширить композицию и представили свои заготовки для полной версии.

Уиллис родилась и выросла в Детройте, в 1970-х годах она записала свой сольный альбом «Childstar», с которым она представила себя как автора песен другим исполнителям той эпохи. Кроме того она была визуальным и социальным художником, режиссером, коллекционером необычных артефактов и памятных вещей. Друзья называли ее хорошей рассказчицей, вечным комиком и артисткой.