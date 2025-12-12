На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белый дом хочет привлечь частные компании для хакерских атак

Bloomberg: США собираются привлекать частные компании для хакерских атак
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Власти Соединенных Штатов хотят привлечь частный сектор для хакерских атак против противников страны и тем самым предоставить компаниям полномочия, ранее являвшиеся прерогативой спецслужб. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«По словам лиц, знакомых с вопросом, администрация президента США Дональда Трампа готовится привлечь частный бизнес для помощи в проведении наступательных операций в киберпространстве против иностранных противников», — пишут журналисты.

По данным издания, об этих планах Штаты намерены объявить в новой стратегии по обеспечению кибербезопасности, которую планируют представить до конца года. Собеседники агентства, ознакомившиеся с черновиком этого документа, отметили, что в нем нет подробностей, как именно Белый дом намерен работать с компаниями при проведении операций в сети интернет.

До этого власти Германии объявили Россию в использовании хакеров в организации кибернетических атак на Германскую службу управления воздушным движением, а также в попытках влияния на результаты выборов в бундестаг. Российский посол отверг этит обвинения.

Ранее стало известно, что Россия не собирается нападать на ЕС и готова это зафиксировать юридически.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами