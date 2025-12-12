Посол отверг обвинения Германии в причастности России к кибератакам

Посол России в Германии Сергей Нечаев опроверг заявления немецкой стороны о якобы причастности российских государственных структур к кибератакам на Германскую службу управления воздушным движением, а также о попытках влияния на результаты выборов в бундестаг, прошедших 23 февраля 2025 года. Об этом сообщается на сайте российской дипмиссии.

«[Нечаеву] заявили протест в связи с якобы доказанной причастностью хакерской группы «APT 28» («Fancy Bear») к кибератаке на Германскую службу управления воздушным движением (DFS), а также якобы имевшими место попытками группировки «Storm-1516» оказать влияние на результаты выборов в бундестаг ФРГ в феврале 2025 года путем распространения дезинформации», — сообщили на сайте российского посольства.

Как отмечается, Нечаев отверг обвинения в причастности российских государственных органов к этим инцидентам и к деятельности хакерских группировок в целом, посчитав их бездоказательными, необоснованными и нелепыми. Он также охарактеризовал демарш МИД ФРГ как «очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и разрушение российско-германских отношений».

Нечаев выразил озабоченность в связи со звучащими в Германии на самом высоком уровне призывами к присвоению авуаров Банка России, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Посол указал, что любые не согласованные с Москвой операции с суверенными российскими активами будут воровством.

До этого российского посла вызвали по обвинениям в «гибридных атаках» России. Берлин заявил об увеличении числа «угрожающих гибридных действий» со стороны России, включая кампании дезинформации, а также шпионаж, кибератаки и попытки саботажа.

Ранее стало известно, что Россия не собирается нападать на ЕС и готова это зафиксировать юридически.