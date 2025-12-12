Бельгия назвала условие для согласия на конфискацию замороженных активов РФ

Euractiv: Бельгия потребовала от стран ЕС разорвать инвестиционные соглашения с РФ

Бельгия потребовала от стран Европейского союза (ЕС) разорвать инвестиционные соглашения с Россией в качестве условия для своего согласия на конфискацию замороженных активов РФ. Об этом пишет издание Euractiv.

Бельгия требует от стран Евросоюза «независимых» и «автономных» гарантий в обмен на поддержку кредита Украине с использованием замороженных российских активов.

Отмечается, что среди ключевых требований Бельгии — покрытие потенциальных судебных издержек, предъявляемых РФ к любому государству-члену ЕС; отказ членов блока от заключения новых инвестиционных договоров с Россией и отмена действующих договоров.

До этого пресс-служба Банка России объявила о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Накануне агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.