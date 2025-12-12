Скончался заслуженный артист Казахстана Олег Прядко

На 73-м году жизни скончался актер Олег Прядко

В Саратовской области на 73-м году скончался заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко. Об этом пишет сайт города Балаково.

«Сегодня вечером стало известно: на 73-м году ушел из жизни артист от Бога Олег Прядко», — говорится в публикации.

Дочь артиста призналась, что не может поверить в смерть отца. Она уверена, что зрители навсегда запомнят его талант и мастерство, которые он годами демонстрировал на сцене.

С 1997 года Прядко был актером Балаковского драматического театра имени Е.А. Лебедева. В 2006 году он стал режиссером театра.

Прощание с театральным деятелем состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково.

8 декабре стало известно о смерти народного артиста России Владимира Сулимова умер на 90-м году жизни. Сулимов служил в Театре Моссовета с 1960 года. На сцене этого театра он сыграл более 70 ролей. Актер также преподавал мастерство студентам Театрального училища имени Щепкина.

