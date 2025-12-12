На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скончался заслуженный артист Казахстана Олег Прядко

На 73-м году жизни скончался актер Олег Прядко
true
true
true
close
sutynews.ru

В Саратовской области на 73-м году скончался заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко. Об этом пишет сайт города Балаково.

«Сегодня вечером стало известно: на 73-м году ушел из жизни артист от Бога Олег Прядко», — говорится в публикации.

Дочь артиста призналась, что не может поверить в смерть отца. Она уверена, что зрители навсегда запомнят его талант и мастерство, которые он годами демонстрировал на сцене.

С 1997 года Прядко был актером Балаковского драматического театра имени Е.А. Лебедева. В 2006 году он стал режиссером театра.

Прощание с театральным деятелем состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково.

8 декабре стало известно о смерти народного артиста России Владимира Сулимова умер на 90-м году жизни. Сулимов служил в Театре Моссовета с 1960 года. На сцене этого театра он сыграл более 70 ролей. Актер также преподавал мастерство студентам Театрального училища имени Щепкина.

Ранее сообщалось, что актер из «Реальных пацанов» умер в 45 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами