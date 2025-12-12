Ротенберг: канадские хоккеисты перестали развиваться из-за отстранения России

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских юношей к соревнованиям с флагом и гимном, заявив, что канадцы перестали развиваться из-за отсутствия России, передает «Матч ТВ».

«IIHF [Международная федерация хоккея] допустит нашу юниорскую сборную. Мы великая хоккейная страна. Канадцы перестали развиваться. Это было только благодаря сборной России, за счет матчей с нами. То же самое касается других стран», — сказал Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось о том, что IIHF примет решение о допуске российских юношей в конце января.