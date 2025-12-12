15 лет для прокурора: в Москве осудили функционеров МУС, в Вашингтоне готовят для них санкции

Московский городской суд заочно приговорил прокурора и восемь судей Международного уголовного суда к лишению свободы на сроки до 15 лет. По данным Генпрокуратуры, представители МУС привлекали россиян к ответственности по сфальсифицированным основаниям и выдавали незаконные ордера на арест. Ранее Reuters сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа требует от МУС изменить устав и угрожает новыми санкциями.

Московский суд приговорил судей и прокурора Международного уголовного суда (МУС) к тюремным срокам до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«Московский городской суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда (МУС). В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Это статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), связанные с злоупотреблениями полномочиями, незаконным уголовным преследованием и привлечением заведомо невиновного к ответственности.

В Генпрокуратуре пояснили, что прокурор МУС Карим Хан в Гааге незаконно привлек к уголовной ответственности россиян, а президиум и судьи МУС выдали незаконные ардера на их арест.

Все участники уголовного дела объявлены в международный розыск. Махмуд Хан был заочно осужден на 15 лет, остальные представители МУС получили сроки от 3,5 до 15 лет лишения свободы.

Ордера и скандалы МУС

МУС — постоянный международный трибунал по военным преступлениям, в который входят 125 государств-членов, включая все страны ЕС. При этом целый ряд стран не признают юрисдикцию МУС, в том числе Россия, Китай, Иран, Индия и Соединенные Штаты.

Выдавший ордер на Путина прокурор МУС оставил пост из-за секс-скандала Прокурор МУС Карим Хан временно оставил пост в связи с расследованием о сексуальных... 16 мая 22:30

Сейчас должность прокурора МУС занимает британский юрист Карим Хан. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а в 2024-м — на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в отношении Хана начнут внешнее расследование в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Тогда его просили покинуть должность на время разбирательств. Однако позднее Хан отказался уходить в отставку, поприветствовав при этом возможность принять участие в расследовании.

В мае Хан на фоне расследования о сексуальных домогательствах временно ушел в административный отпуск. Тогда Reuters отмечал, что такое самоустранение это «беспрецедентный шаг», а у МУС и ООН нет процедуры замены прокурора.

Санкции США

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа требует от МУС внести поправки в свой устав, чтобы запретить проводить расследования в его отношении.

«Если суд не выполнит это требование США и два других — прекратить расследование в отношении израильских лидеров по поводу войны в Газе и официально прекратить ранее начатое расследование в отношении действий американских войск в Афганистане — Вашингтон может наказать больше должностных лиц МУС и ввести санкции в отношении самого суда», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, Вашингтон довел эти требования до членов МУС, некоторые из которых представляют страны, являющиеся союзниками США. Ранее Вашингтон ввел санкции против девяти судей и прокуроров МУС, однако не стал накладывать ограничительные меры на всю организацию целиком.

МУС решил арестовать командующих Черноморским флотом и дальней авиацией России Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией... 05 марта 19:27

Источник в администрации Трампа добавил, что в Белом доме «растет обеспокоенность» из-за того, что МУС может «обратить внимание» на Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, главу Пентагона Пита Хегсета, других американских чиновников «и будет преследовать их в судебном порядке».

Соединенные Штаты не являются участниками Римского статута, который в 2002 году учредил МУС как суд последней инстанции, имеющий полномочия преследовать глав государств.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что МУС при поддержке правительства страны готовится к возможным санкциям со стороны США.

«Вместе со всеми государствами — участниками Римского статута мы, разумеется, призываем США этого не делать. Но если до этого дойдет, мы будем думать, как противостоять таким санкциям», — приводит его слова ТАСС.

Ван Нил пояснил, что главным направлением является снижение зависимости МУС от американской IT-инфраструктуры, которую США могут запретить использовать организации в качестве ограничительных мер.