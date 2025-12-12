На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд изъял дебиторскую задолженность Google France на сумму более полумиллиарда евро

Суд изъял дебиторскую задолженность Google France на €526 млн
Shutterstock

Суд во Франции изъял акции и дебиторскую задолженность Google France в соответствии с решением Арбитражного суда Москвы. Об этом сообщает France 24 cо ссылкой на адвоката, представляющего интересы компании в России.

Согласно публичным данным, дебиторская задолженность компании превышает €526 млн.

До этого стало известно, что на все имущество американской компании Google во Франции был наложен арест по заявлению его российского дочернего предприятия.

Иск был основан на решении столичного суда, вынесенном в рамках дела о банкротстве компании. Вышестоящие инстанции пришли к выводу, что должник намеренно выплатил дивиденды с целью уклонения от погашения задолженности перед кредиторами.

12 декабря руководитель практик разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян предположил, что дело может затянуться. По его словам, процесс признания и приведения в исполнение решений, который занимает порядка 1,5 — 2 лет.

Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.

