СМИ сообщил о тайных переговорах ФБР с Умеровым

WP: руководство ФБР тайно провело в США встречи с Умеровым
Leonhard Foeger/Reuters

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател и его заместитель недавно провели серию встреч на территории США с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники.

В статье говорится, что Умеров в течение последних недель посещал Майами (штат Флорида) для участия в консультациях по урегулированию украинского конфликта со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими представителями американской стороны. Источники издания утверждают, что в рамках своего визита в США Умеров также имел конфиденциальные встречи с директором ФБР и его заместителем Дэном Бонджино.

«Существует мнение, что Умеров и другие представители украинской власти обращались к Пателу и Бонджино с надеждой получить иммунитет от возможных обвинений в коррупции», — говорится в статье.

Как заявили источники, секретные встречи представителя Украины на переговорах по урегулированию конфликта и руководства ФБР усилили неоднозначность ситуации вокруг консультаций о прекращении боевых действий.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила журналистам издания факт проведения этих встреч. Она уточнила, что они «были посвящены исключительно вопросам национальной безопасности».

Ранее Умеров раскрыл подробности переговоров с делегацией США.

