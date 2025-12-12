«Включил дурака». Почему Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу

Британский журнал The Spectator заверил читателей, что конфликт на Украине вскоре завершится, так как Владимир Зеленский признал необходимость проведения выборов. Украинский президент также впервые отметил возможность вывода ВСУ из Донбасса после общенационального референдума. Почему Зеленский стал менее категоричен в этих вопросах и к чему приведет такая риторика — в материале «Газеты.Ru».

Конфликт на Украине близок к своему завершению, так как все препятствия на пути к окончательному соглашению постепенно исчезают под давлением администрации США. Таким мнением поделился обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз.

«Исход неизбежно будет плачевным для Украины. Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года. Но ясно одно — окончание войны только что значительно приблизилось», — пишет Мэтьюз.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране нужно провести президентские и парламентские выборы, и впервые отметил возможность вывода украинских войск из Донбасса после общенационального референдума.

«Я считаю, что на вопрос о территориальных уступках должен отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — заявил политик.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва пока не видела откорректированные версии мирного плана США по Украине, но предложение о проведении референдума уже считает несостоятельным.

«Донбасс — российский. Весь», — подчеркнул Ушаков.

Помощник президента РФ пояснил, что рано или поздно вся территория Донбасса перейдет под полный контроль России — если не переговорным путем, то военным.

Демилитаризованная зона

По словам Зеленского, Соединенные Штаты поддерживают создание демилитаризованной «свободной экономической зоны» на востоке страны. Однако, по мнению Киева, демилитаризованная зона потребует вывода как украинских, так и российских войск с любой стороны нынешней линии фронта в Донбассе.

«Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии. Нам необходимо будет логически и юридически определить, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение. Для предотвращения возможных нарушений необходимо присутствие представителей наблюдательных миссий и иностранного контингента для обеспечения соблюдения согласованных принципов и соглашений», — заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью газете Le Monde.

Кроме того, украинская сторона заявляет, что российские вооруженные силы должны уйти из контролируемых ими территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В Херсонской и Запорожской областях военные обеих стран останутся на занимаемых позициях.

В четверг, 11 декабря, Зеленский заявил, что любое соглашение между Украиной и Россией относительно контроля над восточными регионами должно быть «справедливым» и подтверждено либо «выборами», либо «референдумом» на Украине.

Для согласования различных позиций в субботу, 13 декабря, в Париже может состояться встреча представителей США, Франции, Великобритании, Германии и Украины. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил лидерам встретиться лично с президентом США Дональдом Трампом в Берлине в начале следующей недели.

Словесная эквилибристика

В российском экспертном сообществе уверены, что предложения Зеленского о проведении «референдума» — это всего лишь уловка для затягивания процесса мирного урегулирования. Об этом, в частности, заявил депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

«Безусловно, это уловка, чтобы уйти от ответственности, переложить ее на референдум и избавиться от претензий, которые предъявляют Киеву американские переговорщики», — пояснил депутат.

По его мнению, Зеленский просто боится брать на себя какую-либо ответственность, потому что он в любом из возможных исходов окажется проигравшим.

«Само по себе, конечно, умиляет, когда, многократно нарушив конституцию и продолжая ее нарушать в отношении собственных президентских полномочий, Зеленский так щепетильно относится к соблюдению законов и требует учесть волеизъявление народа», — добавил Затулин.

По сути своей референдум о принадлежности Донбасса не так уж и нужен, потому что этот вопрос решается на поле боя, отметил депутат. Он сравнил действия Зеленского с «попыткой отмены договора о капитуляции, когда война уже проиграна».

Власти Украины ни за что добровольно не согласятся признать, что территории Донбасса должны перейти под контроль России, а все подобные предложения со стороны Зеленского — это «словесная эквилибристика». Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом).

«В политической риторике есть такой прием, который обычно называют «да, но», и Зеленский его сейчас успешно применяет. То есть он говорит США, что он согласен пойти на выборы, но для этого нужно выполнить огромный список пунктов, которые на самом деле выполнить просто нереально. Так что по сути он никакой поддержки американским предложениям не оказал», — пояснил политолог.

По его мнению, предложение о проведении референдума — это классический для Зеленского прием по затягиванию процесса принятия решения.

«Не будет Зеленский никаких референдумов проводить, но будет физическое решение этой ситуации. То есть Россия уже к будущей весне сможет взять под контроль все спорные территории, которые Украина сейчас не готова освободить мирно», — заключил Маркелов.

Юридические препоны

Нет ни одной конституции в мире, которая бы предусматривала отказ от собственных территорий после голосования на референдуме, с юридической точки зрения предложение Зеленского просто смешно выглядит. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Во всех конституциях мира прописана территориальная целостность страны. Когда Зеленский говорит, что надо провести референдум по территории, чтобы решить отдавать ее или не отдавать, то он фактически нарушает 110 статью уголовного кодекса Украины. Даже сам поставленный вопрос выглядит глупо. Передать территории легитимно можно только после военного поражения, которое Киев не хочет официально признавать», — пояснил экс-нардеп.

Он отметил, что референдум сам по себе — это сложная и серьезная процедура, которую Киев не сможет провести согласно требованиям конституции страны.

«По конституции Украины голосование должно пройти во всех субъектах, которые включены в конституцию. Как мы помним, по этому документу Крым считается украинским и Донбасс тоже. Тогда возникает вопрос — как же Зеленский планирует провести там голосование», — сказал Олейник.

Зеленский просто перекладывает юридическую ответственность на других, а дальше начнутся привычные ему манипуляции, считает экс-нардеп.

«Я уверен, что после проведения референдума Зеленский будет апеллировать к тому, что народ не хочет передавать территории. Он будет включать дурака и затягивать переговорный процесс. Еще шесть-семь месяцев и Трампу будет уже не до Украины, потому что нужно будет заниматься внутренними вопросами перед выборами в конгресс», — добавил Олейник.

Он заключил, что у России нет никаких других возможностей решить этот вопрос, кроме военного, потому что в таком случае вся территория Донбасса просто перейдет под российский контроль.