В Латвии потребовали отчета от Киева о трате выделенных денег

В Латвии потребовали отчета от Киева о трате выделенного €1 млрд
Global Look Press

Глава партии «Стабильность!» в латвийском парламенте Светлана Чулкова потребовала от Украины предоставить отчет о трате денег, выделенных на поддержку. Фрагмент своего выступления она разместила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она отметила, что Украине был выделен почти 1 миллиард евро. В Латвии повышают налоги для граждан, однако нет никакой информации, как Украина потратила выделенные деньги.

«А за пределами Латвии дадим сотни миллионов и не потребуем отчета? Давайте потребуем, коллеги, как наши стратегические партнеры: куда потрачено и кто из правительства ответственен», — сказала она.

В начале ноября сообщалось, что власти Латвии пересмотрят программу поддержки беженцев из Украины на фоне смены приоритетов. Как рассказала представитель Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлии, узнать об изменениях ситуации с выплатами можно будет ближе к концу года.

До этого сообщалось, что власти Латвии решили выделить почти €4,7 млн на обучение украинских беженцев латышскому языку. Программа реализуется в стране с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера.

