Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал шведского спортсмена беспринципным человеком

Тренер сборной России Бородавко назвал Самуэльссона беспринципным человеком
Александр Вильф/РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона беспринципным человеком за его слова о том, что он против допуска россиян на соревнования, передает «Матч ТВ».

«У IBU своя позиция. Там русофобы даже посильнее Самуэльссона. Поэтому здесь нет ничего удивительного. От этого спортсмена трудно чего‑то ожидать, это беспринципный человек, который не отвечает за свои слова», — сказал Бородавко.

10 декабря спортивный директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сандра Шпиц заявила, что из российских лыжников смогут выступить под нейтральным статусом на предстоящем этапе Кубка мира всего пара человек.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Бородавко назвал слова норвежского лыжника пустыми.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
