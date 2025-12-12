Юрист объяснил, могут ли вас уволить за отказ идти на корпоратив

С приближением новогодних праздников многие задаются вопросом: обязательно ли идти на всеобщий корпоратив или можно отказаться от него без риска для карьеры — к примеру, если вы просто не в настроении. Юрист юридической фирмы «Прагмат» Ильяс Калинкин в беседе с «Газетой.Ru» дал однозначный ответ: участие в корпоративных мероприятиях не относится к должностным обязанностям работника, если иное не предусмотрено трудовым договором.

«В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, участие в любых, в том числе новогодних, корпоративах, тимбилдингах и прочих аналогичных мероприятиях является правом, а не обязанностью. Особенно это касается мероприятий, которые проводятся в нерабочее время — по окончании рабочего дня, в выходные или праздники. Вместе с тем, ключевое значение имеет формальное закрепление этого вопроса: работодатель не вправе принуждать сотрудников к участию лишь тогда, когда в трудовом договоре или локальных актах компании нет прямого указания на обязательность подобных посещений», — объяснил он.

Особого внимания заслуживает вопрос о дисциплинарных мерах.

«Угрозы увольнения, штрафы, выговоры или лишение премии за отказ от прихода на корпоратив являются незаконными. Статья 192 Трудового кодекса РФ содержит исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий, и отказ от посещения корпоративного мероприятия в этот список не входит. Так что любые попытки работодателя дополнить меры ответственности, установленные государством, могут быть расценены как нарушение трудового законодательства и обжалованы в судебном порядке», — подчеркнул юрист.

Ситуация меняется, если мероприятие проводится в рабочее время. В таком случае работодатель может предложить сотруднику альтернативу: принять участие в организованном мероприятии или продолжить выполнение трудовых обязанностей на рабочем месте.

«Однако даже здесь принуждение к участию остается недопустимым. Если сотрудник откажется от обоих предложенных вариантов, теоретически это может быть истолковано как нарушение трудовой дисциплины, но лишь при условии, что отказ от работы не обоснован уважительными причинами, предусмотренными законодательством», — заметил эксперт.

Отдельно он отметил случаи, когда участие в корпоративных событиях действительно входит в трудовые обязанности: например, для сотрудников, работа которых сопряжена с исполнением представительских функций. Но даже в таких ситуациях степень ответственности за непосещение должна быть соразмерна нанесенному «ущербу» и соответствовать трудовому законодательству.

«Любые попытки административного давления со стороны руководства можно обжаловать через Государственную инспекцию труда или в судебном порядке. Примечательно, что группа активистов (общественное движение) даже обращалась в Роструд с инициативой о премировании работников, которые сознательно отказываются от посещения корпоративных мероприятий. Предлагалось рекомендовать работодателям платить премии сотрудникам, которые в силу разных обстоятельств не могут присутствовать на корпоративе, в том числе и по личным убеждениям. Это тот самый случай, когда на завистливую реплику коллеги о том, какой шикарный корпоратив провели в вашей компании в преддверии Нового года, вы отвечаете: «Уж лучше бы дали деньгами», — рассказал эксперт.

