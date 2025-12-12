«Сразу после возбуждения дела»: продюсер «Ласкового мая» Разин сбежал в США

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин уехал из России после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным источников РИА Новости, он скрывается на территории США. Следствие считает, что Разин с помощью поддельных документов присваивал лицензионные выплаты за хиты участников «Ласкового мая» Сергея Кузнецова и Юрия Шатунова, причинив ущерб на сумму около 500 млн рублей.

Продюсер Андрей Разин, известный сотрудничеством с группой «Ласковый май», уехал из России после возбуждения против него уголовного дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Он уехал сразу после возбуждения дела», — заявил источник.

Ранее в Таганский районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании продюсеру меры пресечения в виде заочного ареста.

До этого стало известно, что Разин в настоящее время скрывается от следствия на территории штата Флорида в США , в частности в городе Майами. По данным источников РИА Новости, у продюсера там есть дальние родственники, которых он часто посещал. При этом в 2022-м или 2023 году, Андрей Разин перебрался туда окончательно, утверждают собеседники агентства.

При этом представитель музыкального продюсера Александр Жарков ранее заявил, что Разин не скрывается от следствия, а продал дом в России и уехал в США якобы для проведения медицинской операции. Жарков также утверждает, что у Разина нет американского гражданства.

«Из США он переехал в Турцию, где получил паспорт этой страны», — сообщил адвокат.

В чем обвиняют Разина

Уголовное дело ранее было возбуждено в отношении Разина по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия продюсер «Ласкового мая» использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым, чтобы присваивать себе лицензионные выплаты за хиты группы.

По данным следствия, с помощью этой схемы Разин заработал около 500 млн рублей, при этом сумма может вырасти до конца расследования. Потерпевшей по делу признана вдова поэта-пессеника.

Кроме того, в деле может появиться дополнительный эпизод, связанный с использованием фиктивного соглашения с Юрием Шатуновым. Ранее суд в Оренбурге в рамках рассмотрения апелляционной жалобы отказал Разину в правах на 23 песни «Ласкового мая», которые Сергей Кузнецов продал Шатунову.

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая семью Юрия Шатунова, сообщила, что расследование в отношении Разина началось в 2021 году.

Согласно материалам дела, подлинный договор 2013 года, подписанный с Шатуновым, предоставлял продюсеру лишь право публиковать сведения о группе в СМИ. Бумаги же, появившиеся в 2025 году, подлинными не являются: их изготовили на основе исходного двухстраничного соглашения, разъединив оригинальные листы и дополнив их чужими текстами. Это позволило Разину и его представителям каждый раз приносить в суд новые поддельные версии документа в качестве доказательств.

РИА Новости 5 декабря сообщило о намерении Разина подать иск на $300 млн против стриминговых сервисов с требованием удалить песни Юрия Шатунова. Продюсер и глава лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев требуют удалить 30 альбомов Шатунова с сервисов Apple, Spotify, Amazon, VKontakte, Яндекс и других.

Основанием, утверждает Разин в письме, является то, что он обладает правом на товарный знак «Юрий Шатунов», а стриминговые сервисы нарушают его авторские права, размещая музыку Шатунова.

Андрей Разин в письме указывает, что совместно с Сергеевым обратиться в окружной суд Нью-Йорка с иском, если их требования не будут выполнены.

Наследие «Ласкового мая»

Сергей Кузнецов создал «Ласковый май» в 1986 году в Оренбурге, где солистом стал Юрий Шатунов. Коллектив просуществовал до 1991 года, после чего Шатунов занялся сольным творчеством.

В июне 2022-го артист скончался от обширного инфаркта, а спустя полгода умер и сам Кузнецов, также от сердечного приступа.

После смерти Шатунова его семье пришлось вступить в судебные разбирательства с Андреем Разиным и компанией World Media Alliance Label Inc.

Несколько лет Разин передавал разным исполнителям права на композиции «Ласкового мая», опираясь на договоренность с Кузнецовым начала 1990-х. Однако в 2019 году основатель коллектива оформил на Шатунова исключительные права на 23 песни, включая «Белые розы», «Пусть будет ночь» и «Месяц июль».

После смерти певца его родственники подали в суд, добиваясь признания этих прав. Поскольку Разин не смог предоставить оригинал соглашения 1992 года, суд поддержал сторону семьи Шатунова. В августе 2024 года вдова Светлана Шатунова и дети артиста подтвердили свое исключительное право на произведения, которые исполнял Шатунов.