«Дальше тянуть нельзя»: Банк России подал иск к Euroclear о взыскании убытков

Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийской клиринговой компании Euroclear с требованием взыскать убытки, причиненные незаконной заморозкой активов РФ. Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил «Газете.Ru», почему ЦБ подал иск именно сейчас и примут ли в ЕС во внимание решение московского суда. На счетах Euroclear заморожено около €193 млрд российских активов, из которых €180 млрд принадлежат ЦБ. Около €165 млрд ЕС планирует направить на военные и бюджетные нужды Украины.

Центробанк РФ сообщил о подаче иска к бельгийской клиринговой компании Euroclear, на счетах которой находятся замороженные активы России. Об этом говорится в публикации ЦБ РФ в Telegram.

«В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России,

Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — заявили в ЦБ РФ.

В сообщении отмечается, что Euroclear своими действиями причинил ЦБ РФ вред из-за невозможности распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами.

В ЦБ уточнили, что сумма иска к Euroclear будет складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды.

«Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды», — говорится в сообщении.

Сколько в Euroclear заморожено активов РФ

Ранее глава Euroclear Валери Урбан в интервью газете Monde сообщила, что на счетах депозитария хранятся €193 млрд замороженных российских активов, из которых €180 млрд принадлежат ЦБ РФ. Эти средства были заморожены в рамках санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Портал Euractiv 11 декабря сообщил, что большинство стран ЕС поддержали предложение о бессрочной блокировке активов России, пока Москва не прекратит спецоперацию и «не выплатит Украине репарации». Источники портала в дипломатическом корпусе ЕС сообщили, что против выступят Венгрия и Словакия, а Бельгия пока еще не огласила своего решения.

Ранее власти Бельгии выступали против изъятия российских активов для выделения так называемого репарационного кредита в размере €210 млрд для Украины из-за рисков для своей экономики. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен заявила о возможном иске против Евросоюза в случае изъятия российских активов для передачи Украине.

11 декабря глава минфина Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что активы РФ в Европе могут быть использованы для финансирования Украины в будущем, сообщает Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 декабря в новом интервью изданию Politico сообщила, что Евросоюз хочет направить замороженные средства РФ на финансирование Украины.

«Мы обеспечим сохранность этих активов, чтобы они могли быть инвестированы в реконструкцию Украины, работали на нее и финансировали страну», – сказала она.

Фон дер Ляйен подтвердила, что сейчас Евросоюз работает над бессрочной заморозкой активов, решение будет принято «на следующей неделе в Евросовете».

Позиция России

В Москве неоднократно заявляли, что изъятие средств РФ противозаконно. Президент Владимир Путин 27 ноября в ходе визита в Киргизию заявил, что правительство РФ разрабатывает ответные меры на возможное изъятие активов России.

«Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет», — заявил Путин.

Президент добавил, что такой шаг со стороны Евросоюза будет являться воровством чужой собственности .

Экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что решение Арбитражного суда Москвы не будет принято во внимание в Бельгии.

«ЦБ сделал это именно сейчас, так как на повестку дня встал вопрос уже не о заморозке, а о фактическом изъятии средств.

Дальше тянуть время и потакать Западу уже нельзя: без формальных действий можно легко стать соучастником этого преступления.

<...> Разумеется, для ЕС решение российского суда не аргумент, — разве что оно позволит им найти содержание для очередного пакета санкций, введя их против этого суда», — рассказал политик.

Депозитарий Euroclear уже заявил, что готов защищать себя в российских судах.

«Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз. В целом мы готовы к искам в российских судах», — говорится в ответе бельгийского депозитария на запрос ТАСС.