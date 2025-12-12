Европол предсказал войну людей и роботов в Европе к 2035 году

Европол: к 2035 году в Европе может начаться конфликт между людьми и роботами

Европа может столкнуться с конфликтами между людьми и роботами, напоминающими антиутопические сценарии, уже к 2035 году. Такой прогноз содержится в отчете Полицейской службы Европейского союза (Европол), фрагменты которого были опубликованы британским изданием The Daily Telegraph.

Европол подготовил доклад, описывающий вероятное развитие общества в будущем. Согласно мнению экспертов полицейской службы, роботы «прочно войдут в повседневную жизнь по всей Европе» и будут задействованы в различных сферах, включая доставку и уборку. Однако параллельно с этим в неблагополучных городских районах «люди, потерявшие работу», будут выходить на протесты, выражая свое недовольство, вплоть до «избиения роботов».

«В условиях повышенной напряженности даже незначительные происшествия, такие как ошибка робота в больнице при назначении лекарств, могут раздуться до национального скандала, усиливая популистские лозунги о приоритете человеческих интересов», — цитирует газета выдержки из доклада.

В Европоле также выражают опасения относительно того, что в подобном антиутопическом будущем киберпреступники смогут взламывать роботов-помощников, оснащенных искусственным интеллектом, и перепрограммировать их для сбора информации или совершения преступлений. Кроме того, эксперты считают, что террористические организации могут использовать «карманные» квадрокоптеры с искусственным интеллектом для атак на системы электро- и водоснабжения городов.

Для борьбы с этими угрозами, по мнению Европола, сотрудникам правоохранительных органов потребуется оснащение «пушками для заморозки роботов» и «наносетевыми гранатами».

