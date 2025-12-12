Норин: Зеленский записал видео на фоне стелы на выезде из Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео на фоне стелы, которая находится на выезде из Купянска в Харьковской области, сообщил военный историк и аналитик Евгений Норин в своем Telegram-канале.

По его словам, запись была сделана на западе населенного пункта, на улице Харьковской.

«То есть Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной; и находится он за пределами территории, которую [на картах] закрашивают как нашу ... В целом, украинцы провели классический флаговтык, но для него задействовали своего президента и провели его осторожно», — написал Норин.

В записанном у стелы видео Зеленский заявил, что сейчас чрезвычайно важно «добиваться результатов» на фронте, поскольку от этого «зависит сила украинской дипломатии».

11 декабря сообщалось, что солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные под Купянск для информационных операций, жалуются на нехватку продовольствия и медикаментов и угрожают командиру. Радиоперехваты указывают, что операция под Купянском оказалась неудачной: военнослужащие оказались в окружении и лишились провизии.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска. По его словам, город находится под контролем Вооруженных сил РФ уже неделю.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.