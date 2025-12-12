На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области уничтожили более 10 беспилотников ВСУ

Миляев: силы ПВО уничтожили 13 беспилотников в небе над Тульской областью
true
true
true
close
Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале/

По его словам, уничтожение дронов велось в период с 12:00 до 18:00. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

В ночь на 12 декабря украинский БПЛА влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате как минимум четыре квартиры получили повреждения. Более того, обломками конструкций посекло припаркованные возле дома автомобили. Пострадали семь человек — шесть взрослых и один ребенок.

В ночь на 11 декабря в небе над Тульской областью дежурные подразделения ПВО Минобороны РФ перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников. Миляев рассказал, в ходе отражения атаки обломки дрона повредили остекление одной из образовательных организаций в городе Алексин, а также здание заправки в Суворове.

Ранее в РФ создали новую платформу защиты гражданских объектов от БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами