В Тульской области уничтожили более 10 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале/

По его словам, уничтожение дронов велось в период с 12:00 до 18:00. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

В ночь на 12 декабря украинский БПЛА влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате как минимум четыре квартиры получили повреждения. Более того, обломками конструкций посекло припаркованные возле дома автомобили. Пострадали семь человек — шесть взрослых и один ребенок.

В ночь на 11 декабря в небе над Тульской областью дежурные подразделения ПВО Минобороны РФ перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников. Миляев рассказал, в ходе отражения атаки обломки дрона повредили остекление одной из образовательных организаций в городе Алексин, а также здание заправки в Суворове.

Ранее в РФ создали новую платформу защиты гражданских объектов от БПЛА.