В Нахичевани более 20 человек отравились угарным газом

На поминках в Нахичевани более 20 человек отравились угарным газом
Евгений Биятов/РИА Новости

Более двадцати человек отравились в результате утечки угарного газа в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.

Инцидент произошел во время поминок в селе Кюльтепе. Все пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахичевани.

В общей сложности за медицинской помощью обратились 23 человека с подозрением на отравление угарным газом. У восьми из них наблюдались явные симптомы. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего выписали.

11 декабря более 50 человек отравились газом в поезде в Алма-Ате. На место происшествия выезжали 13 бригад скорой помощи. По результатам осмотров госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в реанимации, остальные — в профильных отделениях.

Ранее было создано первое в мире противоядие от отравления угарным газом.

