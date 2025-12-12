«Весь Донбасс российский»: в Кремле ответили на идею Зеленского провести референдум

Весь Донбасс принадлежит России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так представитель Кремля прокомментировал Life заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего накануне провести референдум по вопросу территорий.
«Донбасс — российский. Вся часть Донбасса — российская», — сказал Ушаков, добавив, что это прописано в Конституции РФ.
В беседе с изданием «Коммерсантъ» представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня возможно лишь после вывода украинских войск с территории региона. При этом он не исключил создания демилитаризованной зоны.
«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — пояснил он.
Ушаков также заявил журналистам, что Россия пока не была ознакомлена с обновленными версиями мирного плана по Украине и может быть довольна не всеми изменениями в новой редакции.
«Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться. То, что американцы согласовывают с европейцами и украинцами, должно быть показано нам», — отметил помощник президента РФ.
Он допустил, что целью Зеленского является внесение в мирный план неприемлемых для Москвы «пассажей и предложений».
Представитель Кремля добавил, что замечания Украины и Европы к документу «вряд ли будут носить позитивный характер».
Кроме того, по мнению Ушакова, Зеленский может использовать президентские выборы на Украине, о готовности к которым он ранее заявил, «как возможность добиться временного прекращения огня».
Референдум и новый мирный план
11 декабря украинский президент заявил, что территориальный вопрос должен быть вынесен на референдум. «В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал он.
Также глава государства подтвердил, что Киев направил в Вашингтон обновленную версию мирного плана, но отметил, что это не финальный вариант документа, так как он «постоянно пересматривается и корректируется».
По информации газеты Le Monde, план теперь состоит из 20 пунктов вместо 28. При этом он содержит пункт о том, что Украина в обмен на вывод своих войск с территории областей Донбасса в их административных границах требует создания демилитаризованной зоны в регионе.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин однако опроверг сообщения о готовности Киева вывести войска в обмен на создание демилитаризованной зоны. Он заявил, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, на которого сослалась газета Le Monde, рассуждал «о теоретических моделях».
В свою очередь президент США Дональд Трамп 12 декабря заявил, что американская сторона «выкинула кое-что» из мирного плана, который теперь разделен на несколько документов. Он также допустил, что США могут принять участие в переговорах Украины и Европы 13 декабря, если будет перспектива заключения мирного соглашения.