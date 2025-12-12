На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Весь Донбасс российский»: в Кремле ответили на идею Зеленского провести референдум

Ушаков заявил, что весь Донбасс принадлежит России
true
true
true
close

Военнослужащие РФ в поселке Шевченко под Красноармейском, 2025 год

РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ РҐР°СЂС‡РµРЅРєРѕ/Р Р?Рђ РќРѕРІРѕСЃС‚Рё
В Кремле оценили предложение Владимира Зеленского провести на Украине референдум по статусу Донбасса. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, весь регион принадлежит России и это закреплено в Конституции страны. При этом он не исключил создания там демилитаризованной зоны: по словам представителя Кремля, в регионе может не быть ни российских, ни украинских войск, но будут силы Росгвардии и полиции РФ. Также Ушаков сообщил, что Москва пока не знакома с новой версией мирного плана, и предположил, что ей «могут не понравиться» внесенные Киевом и его союзниками поправки.

Весь Донбасс принадлежит России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так представитель Кремля прокомментировал Life заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего накануне провести референдум по вопросу территорий.

«Донбасс — российский. Вся часть Донбасса — российская», — сказал Ушаков, добавив, что это прописано в Конституции РФ.

В беседе с изданием «Коммерсантъ» представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня возможно лишь после вывода украинских войск с территории региона. При этом он не исключил создания демилитаризованной зоны.

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — пояснил он.

Ушаков также заявил журналистам, что Россия пока не была ознакомлена с обновленными версиями мирного плана по Украине и может быть довольна не всеми изменениями в новой редакции.

«Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться. То, что американцы согласовывают с европейцами и украинцами, должно быть показано нам», — отметил помощник президента РФ.

Он допустил, что целью Зеленского является внесение в мирный план неприемлемых для Москвы «пассажей и предложений».

Представитель Кремля добавил, что замечания Украины и Европы к документу «вряд ли будут носить позитивный характер».

Кроме того, по мнению Ушакова, Зеленский может использовать президентские выборы на Украине, о готовности к которым он ранее заявил, «как возможность добиться временного прекращения огня».

Референдум и новый мирный план

11 декабря украинский президент заявил, что территориальный вопрос должен быть вынесен на референдум. «В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал он.

Также глава государства подтвердил, что Киев направил в Вашингтон обновленную версию мирного плана, но отметил, что это не финальный вариант документа, так как он «постоянно пересматривается и корректируется».

По информации газеты Le Monde, план теперь состоит из 20 пунктов вместо 28. При этом он содержит пункт о том, что Украина в обмен на вывод своих войск с территории областей Донбасса в их административных границах требует создания демилитаризованной зоны в регионе.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин однако опроверг сообщения о готовности Киева вывести войска в обмен на создание демилитаризованной зоны. Он заявил, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, на которого сослалась газета Le Monde, рассуждал «о теоретических моделях».

В свою очередь президент США Дональд Трамп 12 декабря заявил, что американская сторона «выкинула кое-что» из мирного плана, который теперь разделен на несколько документов. Он также допустил, что США могут принять участие в переговорах Украины и Европы 13 декабря, если будет перспектива заключения мирного соглашения.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами