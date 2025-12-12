Стало известно, что перевозило атакованное в порту Одессы грузовое судно

Грузовое судно Cenk T с генераторами горит в порту Одессы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Местные называют его одним из объектов теневой энергетики Украины», — отмечается в сообщении.

По данным канала, на судне после взрыва начался пожар, который до сих пор не потушен. На борту Cenk T находятся дизельные, бензиновые и газовые генераторы фирмы «АКСА», которые (судя по маршрутной карте) доставляются в Румынию. Вероятно, генераторы на самом деле предназначены для обеспечения электроэнергией ближайших к порту районов, считают журналисты.

До этого украинское издание «Страна.UA» писало, что в порту Одессы горит грузовое судно после ракетных ударов.

2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в ответ на украинские атаки на танкеры расширит номенклатуру ударов по портам Украины и по судам, заходящим туда. Также глава государства назвал самую радикальную ответную меру на такое пиратство Вооруженных сил Украины, которую может предпринять Россия. По его словам, речь идет об отрезании Украины от Черного моря.

Ранее российские хакеры взломали два порта на Украине.