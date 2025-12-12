Заседание группы «Рамштайн» по Украине состоится 16 декабря

Министерство обороны Германии сообщило о проведении очередного заседания контактной группы в формате «Рамштайн» по вопросу военной поддержки Украины. Встреча пройдет 16 декабря в формате видеоконференции, говорится на сайте ведомства.

«Федеральное министерство обороны сообщает в прилагаемом уведомлении о виртуальном заседании контактной группы по обороне Украины под британско-германским руководством, которое состоится 16 декабря 2025 года», — говорится в официальном ведомстве

По информации ведомства, заседание откроется приветственными речами министров обороны Германии, Великобритании и Украины.

В начале декабря Соединенные Штаты заявили о намерении увеличить объем поставок вооружения Украине в преддверии католического Рождества. При этом высокопоставленные чиновники Пентагона уведомили европейских партнеров о том, что, несмотря на активизацию военной помощи Киеву, после 2027 года основная часть обязательств по обороне должна быть возложена на НАТО.

Ранее в НАТО заявили о намерении снабжать Украину оружием в случае провала переговоров.