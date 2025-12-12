Петру Яну подарили иномарку в честь победы над Двалишвили

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян прибыл в Екатеринбург, где его встретили тысячи фанатов и представители власти, сообщает Telegram-канал RCC: MMA & Boxing.

На встрече был губернатор Свердловской области Денис Паслер, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В подарок Петру Яну вручили Mercedes-AMG G63.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Петр Ян заявил о принципиальности выхода на бой с российским флагом.