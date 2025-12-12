Жителям Ленобласти дали совет в преддверии праздников на фоне проблем с интернетом

Перед новогодними праздниками и в период каникул в Ленинградской области могут ограничивать работу мобильного интернета из-за возможных провокаций. Об этом в Telegram сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он рассказал, что силовыми структурами исходя из оперативной обстановки принимаются решения о блокировке либо замедлении определенных интернет-ресурсов и временном ограничении мобильной связи.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти», — добавил Дрозденко.

В связи с этим он посоветовал предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе через мессенджер Max.

До этого сообщалось, что жители Санкт-Петербурга вторые сутки жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Журналисты отмечали, что ситуация может быть связана с угрозой атаки БПЛА.

Ранее операторы предупредили об ограничении мобильного интернета.