Педофилы изнасиловали школьниц в петербургской сауне и продали подросткам мефедрон

В Петербурге осудили двух педофилов, изнасиловавших школьниц в сауне
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Петербурге вынесли приговоры двум педофилам, которые изнасиловали девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Калинингского районного суда города сообщает spb.aif.ru.

Инцидент произошел в 2024 году в сауне. Двое мужчин изнасиловали нескольких девочек, в отношении которых они также совершали развратные действия без применения насилия — одну из них, 12-летнего ребенка, педофилы насиловали вдвоем. Кроме того, злоумышленники передали мефедрон двум несовершеннолетним возле станции метро «Приморская».

Фигуранты настаивали, что все происходило по обоюдному согласию, но суд после изучения материалов дела и показаний потерпевших отверг эти доводы. Мужчин признали виновными по ряду статей УК РФ, включая половое сношение с лицом до 14 лет, развратные действия и сбыт наркотиков.

Одному из педофилов назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а другому — 12,5 лет. С С мужчин также взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 млн и 1,55 млн рублей соответственно.

Ранее россиянин представлялся ребенком восьмилетним девочкам и развращал их по переписке.

