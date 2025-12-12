На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пригласил президента Ирака в Россию

Путин заявил, что будет рад видеть президента Ирака Рашида с визитом в РФ
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время переговоров на форуме мира в Ашхабаде с лидером Ирака Абдель Латифом Рашидом заявил, что будет рад видеть его в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемый господин президент! Мы с вами уже говорили на этот счет. У вас есть приглашение в Россию, мы всегда будем рады вас видеть в любое удобное для вас время, по линии МИДа согласуем», — сказал Путин.

Путин также уточнил, что они с президентом Ирака всегда могут созвониться и обсудить волнующие его вопросы по телефону.

Российский лидер в завершение переговоров еще раз напомнил Рашиду о приглашении в РФ.

»[Будем] рады видеть вас в России. Еще раз хочу подчеркнуть, будем считать, что это официальное приглашение», — резюмировал Путин.

До этого президент РФ провел в Ашхабаде встречу с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики рассказал о взаимоотношениях с Азербайджаном.

Пленарная сессия форума Мира прошла в день 30-летия провозглашения республикой постоянного нейтралитета и Международный день нейтралитета, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Темой мероприятия стали «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.

