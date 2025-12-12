США отменили репатриационный рейс для венесуэльцев

Правительство США в одностороннем порядке отменило репатриационный рейс с венесуэльцами, ожидавшими возвращения на родину. Об этом в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило министерство внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы.

«Получено решение правительства Соединенных Штатов о приостановке возврата венесуэльских граждан, которые должны были вернуться 12 декабря», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мера «противоречит официальной риторике США относительно мигрантов» и создает неопределенность для семей, которые ожидали скорого воссоединения.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

