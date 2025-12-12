На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турция начала строительство космодрома на побережье Сомали

В Турции заявили о начале строительства собственного космодрома в Сомали
Murad Sezer/Reuters

Турция начала реализацию амбициозного проекта по созданию космодрома на территории Сомали, предназначенного для поддержки национальной космической программы. Об этом заявил председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар, передает Turkiye Today.

«Обычно космодром должен находиться недалеко от океана, чтобы эксплуатировать ракеты-носители. И в Сомали Турция располагает такой территорией площадью 30 на 30 километров. Таких площадок в мире всего 12. Государство уже приступило к строительству космодрома в Сомали», — сообщил Байрактар на технологическом форуме Take off в Стамбуле.

По его словам, Анкара уделяет значительное внимание развитию спутниковых и навигационных технологий, в частности, реализуя проект создания собственной системы глобального позиционирования, известной под названием Ulug Bey.

Улугбек – это государственный деятель XV века из Средней Азии, правитель из династии Тимуридов и внук Тамерлана. Он известен как выдающийся ученый в области математики и просветитель. Улугбек проявлял огромный интерес к астрономии и создал крупную обсерваторию недалеко от современного Самарканда.

Ранее в Турции заявили о планах запуска своего спутника связи Türksat 6A.

