ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске

SHOT: ВСУ атаковали храм в Красноармейске, настоятель получил пять ранений

Вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Архистратига Михаила в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего пострадал настоятель. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, в момент атаки внутри храма находился священник, который получил пять огнестрельных ранений. Его доставили в больницу.

1 декабря глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Глава государства выразил уверенность, что взятие города обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. В ведомстве уточнили, что во взятии населенного пункта участвовали подразделения российской группировки войск «Центр».

Ранее вандалы разгромили и разграбили храм в Красноармейске.