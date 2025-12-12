На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске

SHOT: ВСУ атаковали храм в Красноармейске, настоятель получил пять ранений
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «СОЛОВЬЁВ»

Вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Архистратига Михаила в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего пострадал настоятель. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, в момент атаки внутри храма находился священник, который получил пять огнестрельных ранений. Его доставили в больницу.

1 декабря глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Глава государства выразил уверенность, что взятие города обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. В ведомстве уточнили, что во взятии населенного пункта участвовали подразделения российской группировки войск «Центр».

Ранее вандалы разгромили и разграбили храм в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами