В четырех столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Москвы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах московского авиаузла Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское), «Шереметьево». Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По словам представителя Росавиации, данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Также Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс во Внуково.

Незадолго до этого сообщалось, что Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.