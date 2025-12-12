«Несокрушимый утес». Как освобождали Северск

Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске, 11 декабря 2025 года

Полковник Ходаренок: после Северска ВС РФ пойдут на Славянск и Краматорск

Российские военные взяли город Северск в Донбассе, который был превращен ВСУ в мощный укрепленный район, оборудованный по самому последнему слову фортификации, и считался ключевым звеном в обороне украинской армии. Бои за город шли с 2022 года. Как брали Северск и какое значение имеет взятие этого населенного пункта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Президенту России Владимиру Путину на совещании об обстановке в зоне СВО сообщили о полном переходе города Северска в ДНР под контроль российских военных.

О взятии Северска доложил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Также он сообщил об обстановке на других направлениях. Основные усилия части и соединения группировки «Север» сосредоточивают на расширении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, по его словам, в районе Купянска взяты под контроль Кучеровка и Куриловка, идут бои в южной части Константиновки. В Димитрове (Мирнограде) под контролем южная часть города, в настоящее время бои идут в центре и на севере этого населенного пункта. Уличные бои ведутся в Гуляйполе, а бойцы группировки «Восток» продолжают наступательные действия на юге Днепропетровской области.

В боях за город Северск особо отличились бойцы и командиры 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 2-й артиллерийской бригады 3-й гвардейской Луганско-Северодонецкой общевойсковой армии.

Как шли бои за Северск

Северск, напомним, — это город в ДНР, расположенный на реке Бахмут. Население Северска в 2021 году составляло около 11 тыс. человек. В ходе длительных боевых действий город практически полностью разрушен.

Бои за этот населенный пункт в ходе СВО развернулись еще в 2022 году и продолжались до самого последнего времени , что давало командованию ВСУ утверждать, что этот населенный пункт представляет собой несокрушимый утес в системе обороны украинской армии.

Город и его ближайшие окрестности инженерными войсками ВСУ были превращены в мощный укрепленный район, оборудованный по самому последнему слову фортификации. Господствующие высоты на подступах к Северску (сам город лежит в низине) позволяли ВСУ контролировать окружающую местность и эффективно корректировать огонь артиллерии.

Командующий Южной группировкой войск генерал Сергей Медведев добавил, что взятие под контроль Северска создает благоприятные условия для последующего наступления в направлении Славянска.

При этом военачальник отметил, что «успешному освобождению Северска способствовало детально спланированное комплексное огневое поражение противника и значительный вклад в него внесли ракетные войска и артиллерия и подразделения беспилотных систем».

Что дальше?

Есть основания полагать, что в ближайшее время российские части и соединения подойдут к внешнему оборонительному обводу Славянско-Краматорской агломерации и завяжут бои за этот укрепленный район. Северск в этом плане представлял собой ключевое звено в обороне ВСУ. Он прикрывал подходы к этим двум последним крупным городам Донбасса, которые пока еще находятся под контролем ВСУ — Краматорску и Славянску.

Освобождение Донбасса: штурм Славянска и Краматорска может и не потребоваться Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ уйдут из занимаемых ими... 28 ноября 15:27

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что инициатива на всех участках линии боевого соприкосновения находится в руках российской армии. Ежесуточные темпы продвижения российских войск с каждым днем увеличиваются. 21 ноября был взят город Купянск, 2 декабря — Красноармейск, 11 декабря — Северск. Есть все основания полагать, что час окончательного освобождения Донбасса стремительно приближается.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).