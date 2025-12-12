Reddit оспорила запрет на использование соцсетей детьми в Австралии

Американская компания Reddit Inc., владеющая популярным интернет-порталом Reddit, обратилась в суд с иском против правительства Австралии, пытаясь предотвратить введение запрета на использование ее платформы лицами моложе 16 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В иске, поданном в Верховный суд Австралии, компания просит признать недействительным недавно принятый закон. Reddit утверждает, что этот закон ограничивает свободу австралийских подростков участвовать в обсуждении политических вопросов за несколько лет до получения избирательного права.

Кроме того, компания подчеркивает, что запрет на создание учетных записей в социальных сетях подростками не окажет существенного влияния на защиту их от нежелательной информации и влияния. Reddit поясняет, что значительная часть контента, размещаемого на платформах, доступна для просмотра и без регистрации.

В рамках искового заявления компания добивается признания того, что ее платформа не подпадает под определение «социальной сети с возрастными ограничениями», к которым применяется австралийский запрет.

Австралия стала первой страной, установившей запрет на использование социальных сетей лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Закон вступил в силу 10 декабря.

Согласно закону, администрациям социальных сетей предписано удалять все существующие аккаунты австралийских детей и подростков, а также блокировать создание новых учетных записей для этой возрастной группы. Нарушение данного запрета влечет за собой штраф в размере до $49,5 млн.

Ранее в Испании подготовили инструмент для блокировки соцсетей лицам до 16 лет.