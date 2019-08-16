Смерть королевы соула: как прощались с Аретой Франклин

Серьезные проблемы со здоровьем у Ареты Франклин, носившей гордое прозвище «королева соула» и являвшейся одной из любимых певец бывшего президента США Барака Обамы, начались еще в 1980-х, когда артистка вела ожесточенную борьбу с пагубными пристрастиями к алкоголю и курению, а также отчаянно пыталась сбросить лишний вес. Спустя годы у звезды обнаружили рак, однако благодаря грамотной работе врачей болезнь вскоре отступила. В 2010-м, завершив реабилитацию, Арета торжественно вернулась на сцену и в последующие семь лет активно радовала многочисленных поклонников регулярными выступлениями.

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Ситуация резко изменилась именно в 2017-м, когда певица сначала отменила ряд запланированных концертов, а затем и вовсе официально объявила об уходе на пенсию, объяснив это решение желанием чаще видеться с внуками. Впрочем, уже в первой половине августа следующего года стало ясно, что завершение карьеры Франклин в первую очередь было обусловлено именно ухудшением состояния селебрити. Тогда же в СМИ появилась информация, что артистка находится при смерти, пребывая в собственном доме в Детройте в окружении родных, и уже якобы попрощалась с близкими. Семья певицы при этом просила фанатов соул-исполнительницы молиться за жизнь кумира.

Это, однако, не помогло — 16 августа Франклин скончалась на 77-м году жизни.

К прощанию с певицей готовились тщательно, основательно и очень долго: церемония состоялась спустя 15 дней после смерти звезды в детройтском Храме великой благодати. За несколько дней до траурного мероприятия, онлайн-трансляцию которого смотрели миллионы человек, гроб с телом артистки был выставлен в городском Музее истории афроамериканцев, и на протяжении двух суток к нему выстраивались огромные очереди из поклонников.

Учитывая популярность Франклин и ее вклад в прекращение расовой сегрегации в США, на похороны «королевы» прибыли многие ее коллеги, политические деятели и спортсмены, для которых Арета была по меньшей мере иконой. В частности, лично попрощаться с артисткой удалось Стиви Уандеру, Дженнифер Хадсон, Фантазии Баррино, Ширли Цезарь, Рону Айли, Чаке Хан, Йоланде Адамс, Дженнифер Холлидэй, Ариане Гранде, Айзейа Томасу и многим другим.

Одним из главных гостей мероприятия стал бывший американский президент Билл Клинтон, исполнивший на церемонии проникновенную речь. «Нас с Хиллари пригласили сюда не как бывшего президента и экс-первую леди, а как фанатов, друзей Ареты, — сказал он. —

Франклин — это голос времени, голос поколения. Я просто люблю ее. Это женщина пела для Америки, пела для всех нас. Мне кажется, что весь ее успех заключался в умении отдать своим песням весь талант. Последнее выступление Ареты состоялось в рамках мероприятия Элтона Джона, и я там был. Я помню, как она спросила меня: «Как ты, детка?» Я немного потерялся»

Клинтон также подчеркнул, что Франклин на протяжении почти полувека оставалась любимой слушателями. «Важно, что Арета — это не одна песня, не две песни, даже не три. Это почти 50 лет чудесной музыки, — заключил политик. — Ее композиции всегда заставляли наши сердца биться чаще — будь они на виниловых пластинках, на дисках, на наших сматрфонах. И я знаю одно — она бы хотела, чтобы вы сейчас сидели здесь, наслаждались ее музыкой и вспоминали о ней, больше ничего».

Не обошлось на церемонии и без действующего президента США Дональда Трампа — главу государства, естественно, на прощание с культовой темнокожей звездой не пригласили, однако многие из выступавших не стеснялись вспоминать его «добрым словом». Сделал это среди прочих — под оглушительные аплодисменты — политический активист Эл Шарптон.

«Арета была феминисткой, когда феминизма не было. Она боролась за права людей, когда еще никто не знал, что так можно. Она родилась в афроамериканской церкви и всю жизнь делала для нее все, что могла, — прокричал он со сцены. — Недавно в своей радиопрограмме я неправильно произнес «Respect» (англ. уважение — «Газета.Ru»). И многие из вас меня поправили. А не могли бы вы теперь все помочь мне поправить Дональда Трампа и объяснить ему, что это значит».