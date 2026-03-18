В Подмосковье стриптизер убил и расчленил свою девушку, а затем покончил с собой

Стриптизер из Красногорска убил девушку и выбросил ее останки в мусорный бак
В Красногорске расследуется убийство 33‑летней местной жительницы Эльмиры Т. По предварительным данным, к преступлению причастен ее 31‑летний бойфренд Сергей В., работавший стриптизером, пишет Baza.

Фрагменты тела девушки были обнаружены в мусорном контейнере рядом с домом, где пара жила вместе. Как сообщает Telegram-канал, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на женщину, после чего попытался скрыть следы преступления, расчленив ее тело и разложив останки по чемоданам. Позже он покончил с собой, его тело нашли у подъезда с признаками падения с высоты.

По словам знакомых, отношения Эльмиры и Сергея длились около месяца и сопровождались ссорами. Родные девушки высказывали опасения по поводу этого союза, утверждая, что мужчина мог проявлять агрессию. По данным SHOT, мужчина мог расправиться с возлюбленной из ревности, якобы Эльмира часто ходила на вечеринки, что не нравилось Сергею.

Семье, оставшейся в Астрахани, мужчина рассказывал, что работает сварщиком, хотя долгое время выступал в столичных стрип‑клубах, и жаловался на долги. СУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Ведется следствие.

