В Ярославской области опекун истязала двух девочек

В Ярославской области возбудили дело об истязании приемных детей
В Ярославской области возбудили уголовное дело против 58-летней жительницы Пошехонского округа, которая два года истязала двух приемных девочек, дети изъяты из семьи. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с 2023 по сентябрь 2025 года женщина систематически избивала опекаемых девочек из-за мелочей и малейших провинностей. О насилии стало известно после того, как старшая из потерпевших обратилась в полицию.

Детей передали в другие приемные семьи, угрозы их здоровью нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого на Кубани отец пытал детей электрошокером. Чтобы скрыть побои, мужчина не пускал их в школу. В один из дней педагоги заметили синяки на лице девочки, после этого детей отправили в реабилитационный центр, позже их взяла под опеку педагог. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Отец заявил, что все обвинения «преувеличены».

Ранее в Петербурге тетя морила голодом и обливала кипятком шестилетнего племянника.

 
