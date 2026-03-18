В Ярославской области опекун истязала двух девочек

В Ярославской области возбудили уголовное дело против 58-летней жительницы Пошехонского округа, которая два года истязала двух приемных девочек, дети изъяты из семьи. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с 2023 по сентябрь 2025 года женщина систематически избивала опекаемых девочек из-за мелочей и малейших провинностей. О насилии стало известно после того, как старшая из потерпевших обратилась в полицию.

Детей передали в другие приемные семьи, угрозы их здоровью нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

