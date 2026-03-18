Задержанный за подготовку теракта в храме Уфы подросток заключен под стражу

В Уфе арестовали подростка, готовившего теракт в храме. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

«16-летнему подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая. Судебное заседание прошло в открытом режиме», — сказали агентству.

Мальчика задержали утром 18 марта. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, фигурант планировал теракт.

Следствие считает, что подростка завербовали через мессенджер кураторы с Украины. Он придерживался взглядов запрещенной в России международной террористической организации, вел агитацию среди знакомых и публиковал в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм.

По версии правоохранительных органов, по указанию куратора он собирался изготовить самодельное взрывное устройство и совершить атаку. Во время обыска по месту жительства у него нашли экстремистскую литературу, символику запрещенной организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на СК, школьника также подозревают в вербовке несовершеннолетних для совершения терактов на территории РФ.



Ранее украинские спецслужбы использовали чаты знакомств для вербовки подростков.