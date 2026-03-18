Над Россией уничтожены 85 украинских беспилотников. Военная операция, день 1484-й

❗️Воздушная тревога объявлена в Киеве, части Киевской и Харьковской областей, а также в Черниговской и Полтавской областях.
Обломки БПЛА повредили кровлю медицинского центра и линию электропередач в Краснодаре. Пожарные ликвидируют возгорание, сообщил глава города Евгений Наумов.
Только ВС РФ остаются гарантом безопасности Запорожской АЭС, заявил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА.
▫️ 42 – над территорией Краснодарского края,
▫️ 13 – над акваторией Черного моря,
▫️ 6 – над акваторией Азовского моря,
▫️ 5 – над территорией Брянской области,
▫️ 5 – над территорией Республики Крым,
▫️ 4 – над территорией Республики Адыгея,
▫️ 3 – над территорией Ленинградской области,
▫️ 2 – над территорией Воронежской области,
▫️ 2 – над территорией Астраханской области,
▫️ 1 – над территорией Калужской области,
▫️ 1 – над территорией Смоленской области,
▫️ 1 – над территорией Ставропольского края.
Сегодня 1484-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действ