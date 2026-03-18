Госдума одобрила новые ограничения и правила для детей мигрантов

Госдума: дети мигрантов обязаны будут уехать из России после 18 лет

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит новые требования для трудовых мигрантов и их семей. Информация опубликована на сайте нижней палаты.

Согласно документу, дети мигрантов после достижения 18 лет должны будут либо выехать из России в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, либо оформить патент и оплатить налог.

Законопроект также уточняет порядок продления пребывания несовершеннолетних. Предполагается, что при оформлении патента необходимо учитывать каждого ребенка и оплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

Кроме того, предлагается аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание, если мигрант работал менее 10 месяцев в году. Такие же условия распространяются и на тех, кто трудится у физических лиц.

Документ вводит ограничения для мигрантов с низкими доходами: им могут отказать в выдаче или продлении патента. Данные о доходах будут автоматически поступать в МВД из налоговых органов.

Также законопроект устанавливает новые требования для высококвалифицированных специалистов. Для отдельных категорий минимальный уровень зарплаты предлагается повысить до 358,5 тыс. рублей в месяц, для остальных — до 717 тыс. рублей. Предусматривается и ежегодная индексация этих порогов в зависимости от роста средней зарплаты.

