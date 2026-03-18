Джеймс Блант надел шапку-ушанку с гербом России

Британский певец Джеймс Блант опубликовал фото в шапке-ушанке с гербом России
jamesblunt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский певец Джеймс Блант в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фото в шапке-ушанке.

Блант надел серую шапку-ушанку с гербом России. Он сфотографировался на фоне гор.

«Что ж, думаю, вы меня простите за воровство шапки», — подписал публикацию артист.

В комментариях поклонники из России похвалили Бланта за шляпу и заявили, что ждут его визита в их страну. Однако украинские фанаты выразили возмущения из-за шапки. Они посчитали неуместным надевать такой головной убор британскому артисту во время специальной военной операции.

Джеймс Блант наиболее известен по треку «You're Beautiful». На данный момент он выпустил шесть студийных альбомов. Артист посещал Москву и Санкт-Петербург в 2011 и 2018 годах.

В 2004 году Блант выпустил альбом Back to Bedlam. В 2005 году было продано 2,4 млн копий альбома, что позволило ему стать самой продаваемой пластинкой в Великобритании. При этом к концу 2009 года количество проданных дисков превысило 3 млн копий. Таким образом, дебютный альбом Бланта стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве в XXI веке.

